Müdür (Anaokulu) Nedir? Ne iş yapar? Müdür (Anaokulu) Meslek kodu Nedir? Müdür (Anaokulu) Meslek Tanımı : Öğretim müfredatı, öğretim personelinin faaliyetleri, okuldaki sekreterya ve okul içi eğitim öğretim çalışmalarını planlayıp organize ve koordine ederek düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlayan kişidir.Müdür (Anaokulu) Ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir… Okumaya devam et Müdür (Anaokulu) Nedir? Ne iş yapar?