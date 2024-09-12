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bulunduğunuz bölgede yer alan firmaların haberlerini, ilanlarını ve ürünlerini listeleyelim...

    Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

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    133 ZİYARETÇİ
    • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
    • ADRES: İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı İzmit Yolu Üzeri No: 118 /YALOVA
    • TELEFON: (0 226) 813 89 73
    • WEB SİTESİ: https://yalova.iskur.gov.tr/
    • SOSYAL MEDYA:

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