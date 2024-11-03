Süveybe Ana KYK Kız Öğrenci Yurdu

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ZİYARETÇİ
YETKİLİ KİŞİ
:
Belirtilmemiş
ADRES
:
Yeni Diyarbakır Çevreyolu Caddesi İrmi Mahallesi No:116 MERKEZ / BATMAN
TELEFON
:
Belirtilmemiş
WEB SİTESİ
:
Belirtilmemiş
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