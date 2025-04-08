Suluova Adnan Menderes Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Telefon :
|03584172438
|Belgegeçer :
|08503030897
|Eposta
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|WEB
|https://suluovatml.meb.k12.tr
|Adres :
|MAARİF MAHALLESİ ORTAOKUL CADDESİ NO 19 SULUOVA/AMASYA
|VİZYON :
|Öğrencilerimiz modern çağın insanlığa sunduğu teknolojiyi kullanabilen bilgi, birikim ve donanıma sahip olsun. Okulumuzda hem öğretmenler hem öğrenciler birbirlerinin öğrenmesine ve birbirlerinin gelişmesine yardımcı olmanın önemine inansın. Biz hepimiz öğrencilerimizin başarılarını artırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışırız.
|MİSYON :
|Muhasebe, ticaret, bilgi işlem ve bilgisayar programcılığı alanlarında günümüzün gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve becerileri kazandırmak için varız.
|BAŞARILAR :
|Öğretmen :17 Öğrenci :97 Derslik :8 BT Sınıfı :2 Kütüphane :1 Kütüphane Kitap Sayısı :956 Öğretim Şekli :TAM GÜN
|Saatler :
|08:30 – 17:00
|Bağlantı :
|Fatih Projesi Fiber İnternet
|Yabancı Dil :
|İngilizce
|Isınma :
|KALORİFER – DOĞALGAZ YAKITI İLE
|Servis :
|Servis Bulunmamaktadır.
|Ulaşım :
|ULAŞIM İLE İLGİLİ HİÇBİR PROBLEM BULUNMAMAKTADIR
|Yerleşim Yeri :
|SULUOVA AMASYA
|İl /İlçe Merkezine Uzaklık :
|İLÇE MERKEZİNE 1 KM UZAKLIKTA, İL MERKEZİNE 20 KM UZAKLIKTADIR.
|Kontenjan Bilgileri :
|Kontenjanlarımız Bütün Sınıf Düzeylerinde 34´tür.
|Taban-Tavan Puan Bilgileri :
|Okulumuz Puansız Öğrenci Almaktadır.
|Okulun Sınav Başarı Durumu :
|Okulumuz sınavsız öğrenci aldığı için sınav başarı durumu bulunmamaktadır.
|Sınavala Öğrenci Yerleştirme Yüzdesi :
|2023-2024 Yerleşen Öğrenci Oranı %8
|Sportif Etkinlikler :
|Okulumuzda voleybol, basketbol, futsal, badminton vb. etkinlikler düzenlenmektedir.
|Bilimsel Etkinlikler :
|Okulumuz fen laboratuvarında ders etkinlikleri kapsamında faaliyetler düzenlenmektedir.
|Proje Çalışmaları :
|Hibe Projeleri, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerine başvurular yapılmaktadır. Okulumuzda en son 2024 yılında “Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımıyla Çevresel Adalete” isminde ERASMUS projesi gerçekleştirilmiştir.
|Yurtdışı Proje Faaliyetleri :
|“Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımıyla Çevresel Adalete” ERASMUS projesiyle 12 öğretmen ve 8 öğrenci Avusturya’nın başkenti Viyana’ya ziyaret gerçekleştirmiştir.
- İlimizde düzenlenen Atletizm Yarışması'nda okulumuz öğrencileri büyük başarılar elde ettiler..Yarışmaya katılan her öğrencimiz en az bir dalda dereceye girmişlerdir.Müsabakalarda ; 8 Birincilik 7 İkincilik 9 Üçüncülük 8 Dördüncülük ve Takım bazında Dördüncülük Kupası kazanmışlardır. Okulumuzda düzenlenen törenle öğrencilerimize madalyaları ve takım kupası takdim edildi.Okul Müdürümüz Şahin ÖZDEMİR kısa bir konuşma yaparak öğrencilerimizi tebrik etti. Yarışmaya […]
- 18 Mart, Türk milletinin tarihteki önemli zaferlerinden birini kazandığı Çanakkale Zaferi'nin yıldönümüdür. Bugün, okulumuzda bu anlamlı günü coşku içinde kutladık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte, Çanakkale'de canlarını feda eden şehitlerimizi yad ettik, onların kahramanlıklarını ve fedakârlıklarını bir kez daha anladık. Bu zafer, sadece bir askeri başarı değil, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadelesini […]
- 12 Mart, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümüdür. Bu özel günü okulumuzda büyük bir coşku ve gurur içerisinde kutladık. Öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimi olarak hep birlikte, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söyledik. Törende, İstiklal Marşı'nın kabulünün önemi, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kararlılığı […]
- Suluova Müftülüğümüz tarafından öğrencilerimize Ramazan ayının önemi ve sağladığı bireysel, toplumsal faydalar konusunda sunum yapılmıştır.Sunum sonunda öğrencilerimize ödüllü sorular sorularak kazananlara hediyeler verildi.Müftülük personellerine vermiş oldukları bilgilerden ötürü teşekkür ediyoruz.
- Vergi Haftası Kapsamında Okulumuz Öğrencilerine Seminer Verildi
- YKS Başvurları Başladı İlk Başvuru Tarihi: 6 Şubat 2025 Son Başvuru Tarihi: 3 Mart 2025
- KALFALIK / USTALIK E-SINAV VE ÜCRETİ HAKKINDA DUYURU… HAZİRAN 2024 DÖNEMİ KALFALIK / USTALIK E-SINAVINA GİRECEK ADAYLAR 15-21 MAYIS 2024 TARİHLERİ ARASINDA 600 (ALTIYÜZ) TL. SINAV ÜCRETİNİ YATIRARAK GİRİŞ BELGELERİNİ OKULUMUZDAN ALACAKLARDIR.
- Vergi haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerimize video sunumu yapıldı. Vergi ödemenin önemi ve bir vatandaşlık görevi olduğu ifade edildi.Ayrıca 1 Mart tarihinde Suluova Vergi Dairesine ve 4 Mart tarihinde de S.M.M.M Necdet BULAK'a gezi yapılacaktır.
- Haziran Dönemi Sorumluluk Sınav tarihleri belirlenmiş olup öğrencilerimizin belirlenen tarihlerde ilgili sınavlara girmesi gerekmektedir.
- Kene Hastalığı detayları
Amasya Liseleri, Amasya Meslek Liseleri, Suluova Adnan Menderes Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi telefonu