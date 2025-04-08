Suluova Adnan Menderes Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

ATLETİZMDE BÜYÜK BAŞARI… İlimizde düzenlenen Atletizm Yarışması'nda okulumuz öğrencileri büyük başarılar elde ettiler..Yarışmaya katılan her öğrencimiz en az bir dalda dereceye girmişlerdir.Müsabakalarda ; 8 Birincilik 7 İkincilik 9 Üçüncülük 8 Dördüncülük ve Takım bazında Dördüncülük Kupası kazanmışlardır. Okulumuzda düzenlenen törenle öğrencilerimize madalyaları ve takım kupası takdim edildi.Okul Müdürümüz Şahin ÖZDEMİR kısa bir konuşma yaparak öğrencilerimizi tebrik etti. Yarışmaya […]

18 Mart Çanakkale Zaferi… 18 Mart, Türk milletinin tarihteki önemli zaferlerinden birini kazandığı Çanakkale Zaferi'nin yıldönümüdür. Bugün, okulumuzda bu anlamlı günü coşku içinde kutladık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte, Çanakkale'de canlarını feda eden şehitlerimizi yad ettik, onların kahramanlıklarını ve fedakârlıklarını bir kez daha anladık. Bu zafer, sadece bir askeri başarı değil, Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadelesini […]

İstiklal Marşı'nın Kabülü 12 Mart, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümüdür. Bu özel günü okulumuzda büyük bir coşku ve gurur içerisinde kutladık. Öğrenciler, öğretmenler ve okul yönetimi olarak hep birlikte, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söyledik. Törende, İstiklal Marşı'nın kabulünün önemi, Türk milletinin bağımsızlık yolundaki kararlılığı […]

İyilik Ayı Ramazan… Suluova Müftülüğümüz tarafından öğrencilerimize Ramazan ayının önemi ve sağladığı bireysel, toplumsal faydalar konusunda sunum yapılmıştır.Sunum sonunda öğrencilerimize ödüllü sorular sorularak kazananlara hediyeler verildi.Müftülük personellerine vermiş oldukları bilgilerden ötürü teşekkür ediyoruz.