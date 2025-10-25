HEMEN ÜYE OL ÜYE GİRİŞİ YAP

    Sultanbeyli Kültür Hizmetlerine Yardım Derneği

    • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
    • ADRES: Orhangazi Mahallesi Şehitler Caddesi Ezgi Sokak 15 Sultanbeyli İstanbul
    • TELEFON: Belirtilmemiş
    • WEB SİTESİ: Belirtilmemiş
    FİRMA HAKKINDA

    Derneğin Adı: Sultanbeyli Kültür Hizmetlerine Yardım Derneği

    Derneğin Faaliyet Alanı: Dini Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler

    Derneğin Detaylı Faaliyet Alanı: İhtiyaç Sahiplerine Yardım – İbadethane Yaptırma ve Yaşatmayı Amaçlayan Dernekler – Dini Tesis Yaptırma ve Yaşatmayı Amaçlayan Dernekler

    Dernek Kütük No: 34-117-196

    Dernek Kuruluş Tarihi: 29.04.2004

    Dernek Üye Sayısı:

    Dernek Websitesi:

    ADRES VE HARİTA BİLGİSİ

    Orhangazi Mahallesi Şehitler Caddesi Ezgi Sokak 15 Sultanbeyli İstanbul

