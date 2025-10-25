Derneğin Adı: Sultanbeyli Kültür Hizmetlerine Yardım Derneği
Derneğin Faaliyet Alanı: Dini Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Faaliyet Gösteren Dernekler
Derneğin Detaylı Faaliyet Alanı: İhtiyaç Sahiplerine Yardım – İbadethane Yaptırma ve Yaşatmayı Amaçlayan Dernekler – Dini Tesis Yaptırma ve Yaşatmayı Amaçlayan Dernekler
Dernek Kütük No: 34-117-196
Dernek Kuruluş Tarihi: 29.04.2004
Dernek Üye Sayısı:
Dernek Websitesi:
Dernek Adresi: Orhangazi Mahallesi Şehitler Caddesi Ezgi Sokak 15 0
Sultanbeyli Kültür Hizmetlerine Yardım Derneği Nerede