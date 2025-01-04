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    Salda KYK Kız Öğrenci Yurdu

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    51 ZİYARETÇİ
    • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
    • ADRES: Değirmenler Mahallesi Cevat Sayılı Bulvarı No:153/A,B,C MERKEZ/BURDUR
    • TELEFON: 0(248) 502 11 21
    • WEB SİTESİ: Belirtilmemiş
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