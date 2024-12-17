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    Mehmed Fuad Köprülü KYK Kız Öğrenci Yurdu

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    28 ZİYARETÇİ
    • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
    • ADRES: Akçatepe Mahallesi Kahramanlı Mücavir Sokak No:28 ALTINORDU / ORDU
    • TELEFON: Belirtilmemiş
    • WEB SİTESİ: Belirtilmemiş
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