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    Konya Şato Taksi

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    20 ZİYARETÇİ
    • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
    • ADRES: İhsaniye Mahallesi Ertuğrul Sokak No: 1 Meram/Konya
    • TELEFON: 03323531150
    • WEB SİTESİ: Belirtilmemiş
    • SOSYAL MEDYA:
    AÇILIŞ - KAPANIŞ 7/24 Açık

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