HEMEN ÜYE OL ÜYE GİRİŞİ YAP

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

bulunduğunuz bölgede yer alan firmaların haberlerini, ilanlarını ve ürünlerini listeleyelim...

    Konak 27 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

    TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
    12 ZİYARETÇİ
    • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
    • ADRES: Göztepe Mah. 95 Sok. No:9 Göztepe Semti Konak/İzmir
    • TELEFON: +90 (232) 430 87 58
    • WEB SİTESİ: Belirtilmemiş
    • SOSYAL MEDYA:

    FİRMA HAKKINDA

    Sağlık Kurumu Adı: Konak 27 Nolu Aile Sağlığı Merkezi

    Sağlık Kurumu Adresi: Göztepe Mah. 95 Sok. No:9 Göztepe Semti Konak/İzmir

    İzmir Sağlık Kurumları > Konak Sağlık Kurumları

    KURUM ADKONAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK 27 NOLU ASM 133. AH BİRİMİ
    İLÇE ADKONAK
    ADRESGÖZTEPE MAHALLESİ 95 SOKAK NO: 9 GÖZTEPE SEMTİ
    KURUM ADKONAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK 27 NOLU ASM 134. AH BİRİMİ
    İLÇE ADKONAK
    ADRESGÖZTEPE MAHALLESİ 95 SOKAK NO: 9 GÖZTEPE SEMTİ
    SABİT TELEFON+90 (232) 430 87 58
    KURUM ADKONAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK 27 NOLU ASM 137. AH BİRİMİ
    İLÇE ADKONAK
    ADRESGÖZTEPE MAHALLESİ 95 SOKAK NO: 9 GÖZTEPE SEMTİ
    SABİT TELEFON+90 (232) 408 55 66


    ADRES VE HARİTA BİLGİSİ

    Göztepe Mah. 95 Sok. No:9 Göztepe Semti Konak/İzmir

    FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

    FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

    Hiç yorum yapılmamış.
    COPYRIGHT © 2025 TÜM HAKLARI SAKLIDIR.