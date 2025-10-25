Sağlık Kurumu Adı: Konak 27 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
Sağlık Kurumu Adresi: Göztepe Mah. 95 Sok. No:9 Göztepe Semti Konak/İzmir
|KURUM AD
|KONAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK 27 NOLU ASM 133. AH BİRİMİ
|İLÇE AD
|KONAK
|ADRES
|GÖZTEPE MAHALLESİ 95 SOKAK NO: 9 GÖZTEPE SEMTİ
|KURUM AD
|KONAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK 27 NOLU ASM 134. AH BİRİMİ
|İLÇE AD
|KONAK
|ADRES
|GÖZTEPE MAHALLESİ 95 SOKAK NO: 9 GÖZTEPE SEMTİ
|SABİT TELEFON
|+90 (232) 430 87 58
|KURUM AD
|KONAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KONAK 27 NOLU ASM 137. AH BİRİMİ
|İLÇE AD
|KONAK
|ADRES
|GÖZTEPE MAHALLESİ 95 SOKAK NO: 9 GÖZTEPE SEMTİ
|SABİT TELEFON
|+90 (232) 408 55 66
