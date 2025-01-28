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    Karacaoğlan KYK Erkek Öğrenci Yurdu

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    6 ZİYARETÇİ
    • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
    • ADRES: Fakıuşağı Mahallesi 45018 Sokak NO.:4 MERKEZ/BİNGÖL
    • TELEFON: 0(328) 802 06 13
    • WEB SİTESİ: Belirtilmemiş
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