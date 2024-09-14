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İstanbul Beylikdüzü Satış Mağazası
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İstanbul Beylikdüzü Satış Mağazası
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ZİYARETÇİ
YETKİLİ KİŞİ
:
Belirtilmemiş
ADRES
:
Adnan Kahveci Mahallesi Atakent Caddesi No: 29/46 Beylikdüzü/İSTANBUL
TELEFON
:
0 (212) 855 03 34
WEB SİTESİ
:
https://www.esk.gov.tr/tr/14362/Istanbul-Beylikduzu-Satis-Magazasi
SOSYAL MEDYA
:
FİRMA HAKKINDA
Et Balık Kurumu Satış Noktaları
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Et ve Süt Kurumu Satış mağazaları
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