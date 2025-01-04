Gölhisar KYK Öğrenci Yurdu

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ZİYARETÇİ
YETKİLİ KİŞİ
:
Belirtilmemiş
ADRES
:
Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:292 GÖLHİSAR/BURDUR
TELEFON
:
0(248) 411 50 02
WEB SİTESİ
:
Belirtilmemiş
SOSYAL MEDYA
:
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