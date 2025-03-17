Ferhat Kargı (Vestel- Regal Yetkili Servisi)

Ferhat Kargı ünvanlı işyeri Ticaret Bakanlığı Resmi servis bilgi sistemine göre Adana’nın Kozan İlçesinde Vestel Yetkili Servisi ve Regal Yetkili Servisi olarak hizmet vermektedir.

Servis hizmeti Sunulan Vestel Ürünleri

Servis hizmeti Sunulan Regal Ürünleri

Vestel Firması Hakkında Kısa Bilgi

Vestel, Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve beyaz eşya üreticilerinden biridir. 1984 yılında Manisa’da kurulan şirket, zaman içinde Türkiye’nin ve dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden biri haline gelmiştir. Vestel, geniş bir ürün yelpazesiyle tanınır ve televizyonlardan beyaz eşyalara, klima ve elektronik cihazlara kadar birçok farklı ürün sunmaktadır.

Vestel’in ürünleri arasında televizyonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri, fırınlar, klima sistemleri, cep telefonları ve dijital ürünler yer alır. Şirket, Ar-Ge ve üretim süreçlerinde yüksek teknoloji kullanarak, yenilikçi ve çevre dostu ürünler geliştirmeye odaklanır.

Vestel, sadece Türkiye pazarında değil, aynı zamanda dünya çapında da büyük bir pazar payına sahiptir. Şirketin, Avrupa başta olmak üzere 30’dan fazla ülkede ofisleri ve üretim tesisleri bulunmaktadır. Vestel, ürünlerini yüksek kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla sunduğu için, global alanda birçok markaya da OEM (Original Equipment Manufacturer) hizmeti vermektedir.

Vestel, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim süreçlerine de büyük önem verir. Şirket, enerji verimliliği yüksek ürünler ve çevre dostu üretim yöntemleriyle çevre bilincine sahip bir marka imajı oluşturmuştur.

Sonuç olarak, Vestel, teknolojik inovasyonları, kaliteli ürünleri ve global ölçekteki başarılarıyla dikkat çeken önemli bir Türk markasıdır.

Regal Firması Hakkında Kısa Bilgi

Regal, Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya markalarından biridir. 1984 yılında kurulan Regal, Vestel Grubu’na ait bir markadır. Regal, özellikle uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sunarak geniş bir müşteri kitlesine hitap eder. Markanın ürün yelpazesi, beyaz eşyalardan elektronik cihazlara kadar birçok farklı kategoriyi içerir.

Regal, ev elektroniği ve beyaz eşya sektöründe önemli bir oyuncu olup, Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışında geniş bir satış ağına sahiptir. Ürün portföyünde çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, buzdolapları, fırınlar, mikrodalga fırınlar, klima ve televizyonlar gibi çok çeşitli ürünler bulunur. Regal, kullanıcı dostu tasarımlar, dayanıklılık ve enerji verimliliği gibi unsurlara büyük önem verir.

Regal’in sunduğu ürünler, genellikle yüksek performans ve uygun fiyat dengesini sağlamak için tasarlanır. Bu nedenle, markanın ürünleri, bütçe dostu seçenek arayan kullanıcılar için sıklıkla tercih edilir.

Vestel Grubu bünyesinde üretim yapan Regal, aynı zamanda sürdürülebilirlik konusuna da dikkat etmektedir. Enerji verimli ürünler geliştirmeyi ve çevre dostu üretim süreçlerini ön planda tutmayı hedefler.

Özetle, Regal, kaliteli ve uygun fiyatlı beyaz eşya ve elektronik ürünleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eden, Türkiye’de ve dünya genelinde tanınan bir markadır.

Ferhat Kargı (Vestel- Regal Yetkili Servisi) sayfası oluşturulurken doğru kaynaklardan veri ve görseller alınmıştır. Bu kaynaklar;

Google Haritalar , Ticaret Bakanlığı Resmi servis bilgi sistemi, Vestel Websitesi, Regal Web Sitesi