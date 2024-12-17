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bulunduğunuz bölgede yer alan firmaların haberlerini, ilanlarını ve ürünlerini listeleyelim...

    Evliya Çelebi KYK Öğrenci Yurdu

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    10 ZİYARETÇİ
    • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
    • ADRES: Cumhuriyet Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi 1308 Sokak No:5 ALTINORDU/ORDU
    • TELEFON: 0(452) 777 50 21
    • WEB SİTESİ: Belirtilmemiş
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