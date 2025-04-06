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 Elazığ Doğukent Ortaokulu

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37 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: Elazığ Doğukent Ortaokulu
  • ADRES: Doğukent Mahallesi 98 Sokak No:2 MERKEZ/ELAZIĞ
  • TELEFON: 0424 224 57 86
  • WEB SİTESİ: https://dogukentortaokulu.meb.k12.tr/
  • SOSYAL MEDYA:

FİRMA HAKKINDA

Elazığ Doğukent Ortaokulu

Derslik Sayısı39
Öğretmen Sayısı93
Öğrenci Sayısı1189

 Çok Amaçlı Salon :1

 Müzik Sınıfı :1

 Kütüphane :1

 Kütüphane Kitap Sayısı :3100

 Öğretim Şekli :Tekli Öğretim

Okulun Başarıları

2022 Yılı Okul Sporları Hentbol Küçükler(Erkek) Türkiye 3.lüğü

2021 yılı TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye 3.lüğü

2020 yılı E Safety Label Bronz etiketi 2019 yılı TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye 4.lüğü

2018-2019 Küçükler masa tenisi erkekler il dördüncüsü 2018-2019 Küçükler masa tenisi kızlar il birincisi 2018-2019 Küçükler Futbol İl Birincisi 2018-2019 Kız Futsal İl İkincisi

2018-2019 Henbol Yıldız Erkekler il ikincisi

2018-2019 Futbol Yıldız Erkekler il birincisi

2018-2019 Masa Tenisi Yıldız Erkekler il birincisi

2018-2019 Minikler Okullar Arası Tekvando Şampiyonası il birincisi

2018-2019 Minikler Okullar Arası Tekvando Şampiyonası il ikincisi

2018-2019 Minikler Okullar Arası Tekvando Şampiyonası il üçüncüsü

2015-2016 Yıldızlar Hentbol Turnuvasında İl birincisi

2015-2016 Okul Sporları Yıldız Kızlar Masa Tenisi İl Bİrincisi

2015-2016 Hentbol Yıldızlar Elazığ İl Temsilcisi Takımına Yüksek Oranda Katılım

2014-2015 Yıldızlar Erkeklerde İl Birincisi

2014-2015 Kız-Erkek Masa Tenisi takımları il birincisi

2013 – 2014 Öğretim Yılı Mardin Yıldızlar Masa Tenisi 1.si (Kız Takımı)

2012 – 2013 Öğretim Yılı Masa Tenisi Küçük Kızlar Türkiye 4.sü

2012 – 2013 Öğretim Yılı Masa Tenisi Yıldız Erkekler Grup 3.sü

2011-2012 Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği /

2007-2008 Küçük Kızlar Türkiye 1.si /

2007-2008 Küçük Erkekler Türkiye 1.si /

2006-2007 Küçük Kızlar Türkiye 1.si /

2006-2007 Küçük Erkek Voleybol Türkiye 1.si /

2005-2006 Küçük Kızlar Voleybol Türkiye 1.si /

2004-2005 Küçük Kızlar Voleybol Türkiye 1.si /



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ADRES VE HARİTA BİLGİSİ

Doğukent Mahallesi 98 Sokak No:2 MERKEZ/ELAZIĞ

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FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

  • Doğukentli Nisan 7, 2025 2:19 AM CEVAPLA

    Gerçektende epey bir spor başarısı varmış. Helal olsun hem öğrencilerine hemde öğretmenlerine.

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