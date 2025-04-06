Elazığ Doğukent Ortaokulu
|Derslik Sayısı
|39
|Öğretmen Sayısı
|93
|Öğrenci Sayısı
|1189
Çok Amaçlı Salon :1
Müzik Sınıfı :1
Kütüphane :1
Kütüphane Kitap Sayısı :3100
Öğretim Şekli :Tekli Öğretim
Okulun Başarıları
2022 Yılı Okul Sporları Hentbol Küçükler(Erkek) Türkiye 3.lüğü
2021 yılı TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye 3.lüğü
2020 yılı E Safety Label Bronz etiketi 2019 yılı TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye 4.lüğü
2018-2019 Küçükler masa tenisi erkekler il dördüncüsü 2018-2019 Küçükler masa tenisi kızlar il birincisi 2018-2019 Küçükler Futbol İl Birincisi 2018-2019 Kız Futsal İl İkincisi
2018-2019 Henbol Yıldız Erkekler il ikincisi
2018-2019 Futbol Yıldız Erkekler il birincisi
2018-2019 Masa Tenisi Yıldız Erkekler il birincisi
2018-2019 Minikler Okullar Arası Tekvando Şampiyonası il birincisi
2018-2019 Minikler Okullar Arası Tekvando Şampiyonası il ikincisi
2018-2019 Minikler Okullar Arası Tekvando Şampiyonası il üçüncüsü
2015-2016 Yıldızlar Hentbol Turnuvasında İl birincisi
2015-2016 Okul Sporları Yıldız Kızlar Masa Tenisi İl Bİrincisi
2015-2016 Hentbol Yıldızlar Elazığ İl Temsilcisi Takımına Yüksek Oranda Katılım
2014-2015 Yıldızlar Erkeklerde İl Birincisi
2014-2015 Kız-Erkek Masa Tenisi takımları il birincisi
2013 – 2014 Öğretim Yılı Mardin Yıldızlar Masa Tenisi 1.si (Kız Takımı)
2012 – 2013 Öğretim Yılı Masa Tenisi Küçük Kızlar Türkiye 4.sü
2012 – 2013 Öğretim Yılı Masa Tenisi Yıldız Erkekler Grup 3.sü
2011-2012 Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği /
2007-2008 Küçük Kızlar Türkiye 1.si /
2007-2008 Küçük Erkekler Türkiye 1.si /
2006-2007 Küçük Kızlar Türkiye 1.si /
2006-2007 Küçük Erkek Voleybol Türkiye 1.si /
2005-2006 Küçük Kızlar Voleybol Türkiye 1.si /
2004-2005 Küçük Kızlar Voleybol Türkiye 1.si /
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