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Diyarbakır Toptancılar Taksi

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164 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: Diyarbakır Toptancılar Taksi
  • ADRES: Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi Bağlar / Diyarbakır
  • TELEFON: 0506 968 50 22
  • WEB SİTESİ: Belirtilmemiş
  • SOSYAL MEDYA:
AÇILIŞ - KAPANIŞ 7/24

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ADRES VE HARİTA BİLGİSİ

Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi Bağlar / Diyarbakır

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