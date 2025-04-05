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Diyarbakır Toptancılar Taksi
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Diyarbakır Toptancılar Taksi
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164
ZİYARETÇİ
YETKİLİ KİŞİ
:
Diyarbakır Toptancılar Taksi
ADRES
:
Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi Bağlar / Diyarbakır
TELEFON
:
0506 968 50 22
WEB SİTESİ
:
Belirtilmemiş
SOSYAL MEDYA
:
AÇILIŞ - KAPANIŞ
7/24
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ADRES VE HARİTA BİLGİSİ
Bağcılar Mahallesi Yeni Hal Caddesi Bağlar / Diyarbakır
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