HEMEN ÜYE OL ÜYE GİRİŞİ YAP

Diyarbakır Newroz Taksi

TAKİBE AL FAVORİLERE EKLE
118 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
  • ADRES: Bağcılar Mahallesi Newroz Park Yanı Bağlar / Diyarbakır
  • TELEFON: 0507 868 21 49
  • WEB SİTESİ: Belirtilmemiş
  • SOSYAL MEDYA:
AÇILIŞ - KAPANIŞ 7/24

FİRMA HAKKINDA



, , , ,

ADRES VE HARİTA BİLGİSİ

Bağcılar Mahallesi Newroz Park Yanı Bağlar / Diyarbakır

FİRMA HAKKINDA YORUM YAP

FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
COPYRIGHT © 2025 TÜM HAKLARI SAKLIDIR.