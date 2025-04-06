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Bingöl Özel Sarıyer Börekçisi

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69 ZİYARETÇİ
  • YETKİLİ KİŞİ: Belirtilmemiş
  • ADRES: İnönü Mahallesi Kültür Caddesi No:66-70, 12000 Bingöl Merkez/Bingöl
  • TELEFON: 0533 323 42 12
  • WEB SİTESİ: Belirtilmemiş
  • SOSYAL MEDYA:

FİRMA HAKKINDA



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ADRES VE HARİTA BİLGİSİ

İnönü Mahallesi Kültür Caddesi No:66-70, 12000 Bingöl Merkez/Bingöl

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FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR

  • ersin Mart 22, 2025 12:01 PM CEVAPLA

    Poğaca ve börekleri güzel.

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