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Bingöl Özel Sarıyer Börekçisi
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ZİYARETÇİ
YETKİLİ KİŞİ
:
Belirtilmemiş
ADRES
:
İnönü Mahallesi Kültür Caddesi No:66-70, 12000 Bingöl Merkez/Bingöl
TELEFON
:
0533 323 42 12
WEB SİTESİ
:
Belirtilmemiş
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ADRES VE HARİTA BİLGİSİ
İnönü Mahallesi Kültür Caddesi No:66-70, 12000 Bingöl Merkez/Bingöl
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FİRMA HAKKINDA YAPILAN YORUMLAR
ersin
Mart 22, 2025 12:01 PM
CEVAPLA
Poğaca ve börekleri güzel.
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