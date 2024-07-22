Kültür: 04262131560 Kültür GSM: 0535 224 80 80 Karşıyaka : 0426 213 55 50 Karşıyaka GSM 0535 224 85 85
MERKEZ TEL: 0426 214 12 25 GSM: 0533 220 62 92 DÜZAĞAÇ UYDUKENT TEL: 0426 213 33 33 GSM: 0533 039 99 66
Bingöl Devlet Hastanesinin acil giriş kapısının yanında bulunmaktadır.
Gül Taksi Telefon Numarası: 0426 213 44 44 Gül Taksi Telefon Numarası: 0426 213 79 26
Cep Telefon no: 0531 747 64 77 Firma Telefon No: 0426 213 50 60
Durmak Yok Hizmete Devam. Bingöl Taksi Merkez : 0426 213 12 44 Bingöl Taksi GSM: 0530 159 25 36 Bingöl Taksi Uydukent: 0426 213 22 22 Bingöl Taksi Uydukent GSM: 0530 159 25 37