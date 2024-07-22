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    Kalium Taksi
    Kalium Taksi

    Birlik Taksi -Bingöl
    Birlik Taksi -Bingöl

    Kültür: 04262131560 Kültür GSM: 0535 224 80 80 Karşıyaka : 0426 213 55 50 Karşıyaka GSM 0535 224 85 85

    Saray Taksi – Bingöl
    Saray Taksi – Bingöl

    MERKEZ TEL: 0426 214 12 25 GSM: 0533 220 62 92 DÜZAĞAÇ UYDUKENT TEL: 0426 213 33 33 GSM: 0533 039 99 66

    Hastane Taksi – Bingöl
    Hastane Taksi – Bingöl

    Bingöl Devlet Hastanesinin acil giriş kapısının yanında bulunmaktadır.

    Çiçek Taksi – Bingöl
    Çiçek Taksi – Bingöl

    Gül Taksi – Bingöl
    Gül Taksi – Bingöl

    Gül Taksi Telefon Numarası: 0426 213 44 44 Gül Taksi Telefon Numarası: 0426 213 79 26

    Pınar Taksi – Bingöl
    Pınar Taksi – Bingöl

    Cep Telefon no: 0531 747 64 77 Firma Telefon No: 0426 213 50 60

    Bingöl Taksi
    Bingöl Taksi

    Durmak Yok Hizmete Devam. Bingöl Taksi Merkez : 0426 213 12 44 Bingöl Taksi GSM: 0530 159 25 36 Bingöl Taksi Uydukent: 0426 213 22 22 Bingöl Taksi Uydukent GSM: 0530 159 25 37

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